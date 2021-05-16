Скопировать дизайн и натянуть к нам

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1072 просмотра

Необходимо натянуть вот такой дизайн https://go-dzou.com/ на сайт https://gold-djin.com/

Сделать все желательно в кратчайшие сроки.

Естественно все должно быть как на примере - адаптивным и мультибраузерным.

4 года назад
guest_16175336692093
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Алмас
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
43 отзыва
4 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад