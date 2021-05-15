Верстка из figma под wordpress

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Закрыт12 заявок1283 просмотра

Необходимо сверстать сайт из Figma под Wordpress

https://www.figma.com/file/3Xr2Yip42cSLDCgJ5iIKOo/Tony-Blog?node-id=0%3A1

Тз с доп комментариями в атаче, все материалы мы потом уже сами будем вписывать.

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FigmaNode.jsWordPress
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