Верстка лендинга и небольшая доработка дизайна

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки568 просмотров

Дизайн в фигме

1. Нужно исправить контактные данные

Figma
4 года назад
sasha020
Влад 
33 года
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

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