Верстка под WP

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Закрыт37 заявок1298 просмотров

Нужно сверстать страницу под wordpress. Макет в фигме, точь в точь как в прикреплённом изображении, разница только в наполнении.

На выходе должно быть адаптивно, кроссбраузерно (поддержка IE не нужна).

От вас жду цену и сроки за эту страницу.

В случае успешного выполнения работы, договариваемся о верстке остальных страниц сайта.

p.s. только вёрстка

FigmaWordPress
4 года назад
terehweb
Терехов 
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