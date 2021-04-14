Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery, Flexbox, БЭМ
Привет!
Верстка - мое хобби, а как известно, если делаешь что-то с душой и удовольствием, получаешь отличный результат!
Мои навыки:
✅ Верстка сайтов различной сложности (PSD, Figma, Sketch, Zeplin);
✅ Оживление сайта (JQuery, CSS3-анимация);
✅ Адаптивная верстка (под все размеры экранов);
✅ Кроссбраузерная верстка (поддержка всеми браузерами);
✅ Натяжка верстки на CMS (WordPress)
Почему я?
Работаю без предоплаты;
Не теряюсь и не пропадаю;
Соблюдаю условия сделки;
Даю 1 неделю гарантии на свою работу после передаче Вам архива;
Работаю на долгосрочную перспективу
Мои контакты:
telegram: https://t.me/e_mesheryakova
phone: +79602473650
e-mail: [email protected]
Надеюсь на сотрудничество с Вами! 🤝
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Задача выполнена в срок и согласно ТЗ. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Приятно работать. Оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!