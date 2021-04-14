mesheryakova_e

Елена mesheryakova_e

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery, Flexbox, БЭМ

Привет!

Верстка - мое хобби, а как известно, если делаешь что-то с душой и удовольствием, получаешь отличный результат!

Мои навыки:

✅ Верстка сайтов различной сложности (PSD, Figma, Sketch, Zeplin);

✅ Оживление сайта (JQuery, CSS3-анимация);

✅ Адаптивная верстка (под все размеры экранов);

✅ Кроссбраузерная верстка (поддержка всеми браузерами);

✅ Натяжка верстки на CMS (WordPress)

Почему я?

 Работаю без предоплаты;

 Не теряюсь и не пропадаю;

 Соблюдаю условия сделки;

 Даю 1 неделю гарантии на свою работу после передаче Вам архива;

 Работаю на долгосрочную перспективу

Мои контакты:

telegram: https://t.me/e_mesheryakova

phone: +79602473650

e-mail: [email protected]

Надеюсь на сотрудничество с Вами! 🤝

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Отзывы заказчиков

Petrushev_d
Денис 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сверстать страничку инфо-сайта
Задача выполнена в срок и согласно ТЗ. Благодарю за работу!
Приятно работать. Оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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