Eugene1345

Евгений Eugene1345

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн , верстка , сайты под ключ.

Мой сайт:

https://eugenedev.ru

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: coolman_142

Telegram: @Eugene1345 или https://t.me/Eugene1345

Instagram: _eugene_dev

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery\JS\Vue.
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3\4\5.
  • Wordpress\Modx
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Visa\Mastercard.
  • Яндекс.Деньги(ЮMoney)
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Отзывы заказчиков

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$370
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Node.js
Все хорошо
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
4 года назад
Требуется верстка Лендинга
Node.js
Работа выполнена качественно. Всегда на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик , всегда был на связи и помогал с решением возникших вопросов, рекомендую.
Ответный отзыв
webbaster
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$140
5 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка ИМ на bootstrap + js (jquery)
BootstrapJavaScriptjQuery
Исполнитель отказался от выполнения задания по болезни. Предоплату вернул.
Все хорошо, отменили проект из-за болезни, проблем не возникло , рекомендую
Ответный отзыв
Buckman
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$260
10 баллов
4 года назад
Cверстать новый дизайн сайта, CMS Wordpress.
FigmaWordPress
С Евгением приятно работать над проектом. Всегда на связи, предлагает свои варианты решения задач. Сразу видно, что за плечами есть опыт разработки подобных проектов. Мои рекомендации!)
Хороший заказчик, всегда на связи, быстро помогал с решением возникших вопросов во время работы. По оплате так же никаких проблем не возникло , все было быстро , оперативно и в сроки. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$180
8 баллов
4 года назад
Нужна вёрстка макетов интернет каталога из фигмы
Figma
К сожалению не получилось сработаться по этому проекту, по обоюдостороннему соглашению отменили сделку.
Вынуждены были приостановить работу над проектом , закрыли без проблем , все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
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HTML-верстка
26 отзывов
$25/час
от $10от 1 дня
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