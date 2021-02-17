Дизайн , верстка , сайты под ключ.
Мой сайт:
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: coolman_142
Telegram: @Eugene1345 или https://t.me/Eugene1345
Instagram: _eugene_dev
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery\JS\Vue.
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3\4\5.
- Wordpress\Modx
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Visa\Mastercard.
- Яндекс.Деньги(ЮMoney)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$370
10 баллов
4 года назад
Node.js
Все хорошо
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую
$100
10 баллов
4 года назад
Node.js
Работа выполнена качественно. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик , всегда был на связи и помогал с решением возникших вопросов, рекомендую.
$140
5 баллов
4 года назад
BootstrapJavaScriptjQuery
Исполнитель отказался от выполнения задания по болезни. Предоплату вернул.
Ответный отзыв
Все хорошо, отменили проект из-за болезни, проблем не возникло , рекомендую
$260
10 баллов
4 года назад
FigmaWordPress
С Евгением приятно работать над проектом. Всегда на связи, предлагает свои варианты решения задач. Сразу видно, что за плечами есть опыт разработки подобных проектов. Мои рекомендации!)
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, быстро помогал с решением возникших вопросов во время работы. По оплате так же никаких проблем не возникло , все было быстро , оперативно и в сроки. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$180
8 баллов
4 года назад
Figma
К сожалению не получилось сработаться по этому проекту, по обоюдостороннему соглашению отменили сделку.
Ответный отзыв
Вынуждены были приостановить работу над проектом , закрыли без проблем , все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству)
HTML-верстка
26 отзывов
$25/час
от $10от 1 дня
#219