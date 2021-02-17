Cверстать новый дизайн сайта, CMS Wordpress.

Всем привет!

Сделан редизайн существующего сайта на Wordpress.

Нужно сверстать дизайн по отрисованным макетам и установить на Wordpress. Верстка адаптивная. Существующие адреса страниц нужно сохранить(по возможности), потому что поисковые сервисы их уже знают.

Дизайн сделан в Figma. Главная + 5 внутренних (1-2 блока). Страницы маленькие и несложные. Из функционала – форма обратной связи, подписка на рассылку.

Подробности при личном общении.

Бюджет на задачу небольшой. Жду Ваши предложения по стоимости и срокам.