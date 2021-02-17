Cверстать новый дизайн сайта, CMS Wordpress.

Здравствуйте! Необходимо на основании существующих дизайн-макетов разработать интернет-магазин по продаже растений. CMS - пожелание Wordpress + WooCommerce, но готов рассмотреть Ваши варианты. Подключение платежных систем не требуется. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Сделан редизайн существующего сайта на Wordpress.
Нужно сверстать дизайн по отрисованным макетам и установить на Wordpress. Верстка адаптивная. Существующие адреса страниц нужно сохранить(по возможности), потому что поисковые сервисы их уже знают.
Дизайн сделан в Figma. Главная + 5 внутренних (1-2 блока). Страницы маленькие и несложные. Из функционала – форма обратной связи, подписка на рассылку.
Подробности при личном общении.
Бюджет на задачу небольшой. Жду Ваши предложения по стоимости и срокам.
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