Сделать рестайлинг сайта.

[b]Задача[/b] Прежде чем откликаться, пожалуйста, прочитайте внимательно Нужна помощь в верстке сайтов. О требованиях от нашего прогера: less (или sass, микшеры/сборщики css); flex - одна из технологий верстки; желательно smart-grid (расширение под less|sass написанное Лавриком [ [url=https://github.com/dmitry-lavrik/smart-grid]https://github.com/dmitry-lavrik/smart-grid[/url]] чтобы в разы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас сайт выглядит так: www.moviemoscow.ru Задача изменить дизайн и внешний вид в лучшую сторону а именно:
- подача контента. Текст нужно сверстать аккуратно, начать с заголовков и разбить текст на читабельные порции. Распределить на странице аккуратно.
- видео на главной странице во весь экран как в этом референсе: http://vasyamilovanov.tilda.ws/ - Аккуратное красивое меню, лого, шрифты, все элементы управления. Кроме воспроизведения видео - идеальный сайт на который хочется равняться: http://freshfilms.pro/ Наш сайт сделан на WP Divi. По ощущениям - нужен дизайнер и разработчик. Может быть в одном лице.
Присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ.
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