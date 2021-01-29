Сделать рестайлинг сайта.

Сейчас сайт выглядит так: www.moviemoscow.ru Задача изменить дизайн и внешний вид в лучшую сторону а именно:

- подача контента. Текст нужно сверстать аккуратно, начать с заголовков и разбить текст на читабельные порции. Распределить на странице аккуратно.

- видео на главной странице во весь экран как в этом референсе: http://vasyamilovanov.tilda.ws/ - Аккуратное красивое меню, лого, шрифты, все элементы управления. Кроме воспроизведения видео - идеальный сайт на который хочется равняться: http://freshfilms.pro/ Наш сайт сделан на WP Divi. По ощущениям - нужен дизайнер и разработчик. Может быть в одном лице.

Присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ.