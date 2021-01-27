Нужна верстка и устаночка на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт10 заявок641 просмотр
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Нужна верстка и устаночка на Wordpress

https://www.figma.com/file/W9ZVt4hO7bNwGYdzictt42/Untitled-C

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

WordPress
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
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