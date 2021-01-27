Нужна верстка и устаночка на Wordpress

Задача, облагородить сайт через стили. Сделать фон, красивые кнопки, отступы, границы, тени и т.д. Работа со стилями. + Знания php, чтобы допустим из базы mysql, вывести данные на страницу, сделать фильтрацию, поиск и т.д. Желательно чтобы Вы часто были ...