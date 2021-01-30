Сверстать календарь

HTML-версткаЗавершен6 заявок565 просмотров
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Нужна верстка календаря, можно использовать готовые решения, но подогнать под дизайн. Макет в фигме

3 года назад
fenq
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
davidsl6
Давид 
20 летИзраиль
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$3
2 дня
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