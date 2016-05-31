sergej2014

Сергей Дудин sergej2014

 
27 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная качественная вёрстка сайта

Привет!

Меня зовут Сергей. Я верстаю сайты с 2014 года.

Один из самых важных принципов, которому всегда следую - это качество и надёжность вёрстки.

КАКИЕ ТИПЫ САЙТОВ ВЕРСТАЮ?

  • визитки
  • информационные сайты
  • каталоги
  • лендинги
  • ﻿интернет-магазины
  • порталы
  • админ-панели
  • да, в принципе, любые
КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮ В СВОЕЙ РАЗРАБОТКЕ?

  • HTML5
  • CSS3
  • Javascript
  • Jquery
  • AJAX
  • JSON
  • Сборщики проектов - Gulp, Webpack
  • Препроцессоры SASS/SCSS, LESS
  • SVG спрайты (иконки)
С КАКИХ ДИЗАЙН МАКЕТОВ ВЕРСТАЮ?

Figma, PSD, Zeplin, Avocode, AI, Sketch, Adobe XD

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

  • Telegram: sergeinext (предпочтительный способ связи)
  • E-mail: [email protected]
  • Skype: sergej20142015
  • WhatsApp: 89222241692
JavascriptHTMLFigmajQueryAjaxSCSSSASSGulp
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Внести правки на сайт
Отличный исполнитель, все сделал без проблем, рекомендую!
Отличный заказчик, быстрая оплата
Ответный отзыв
mshaidulatov
Шайдулатов 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка внутренних страниц
Замечательный разработчик. Внимательно знакомится с заданием. Выполняет в срок и аккуратно. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
It_EX
Ольга 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Надо свестать 2 макета страниц
Спасибо за работу! Сотрудничать с Сергеем очень приятно и продуктивно: всегда был на связи, верстка выполнена в рамках ТЗ, сроки соблюдены. Рекомендую!
Ольгу, как заказчика рекомендую! Своевременная оплата, отлично поставлено ТЗ
Ответный отзыв
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка ЛП юридической компании
Сергей как всегда, порадовал скоростью работы и качеством верстки.
Все отлично, по работе нет особых замечаний
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Быстро сверстать блок фотогалереи
Качественная верстка. Выполнена действительно быстро. Спасибо за работу!
Все отлично, оплата быстрая, сотрудничество с заказчиком без каких-либо проблем!
Ответный отзыв
HTML-верстка
17 отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга