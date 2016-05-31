Адаптивная качественная вёрстка сайта

Привет!

Меня зовут Сергей. Я верстаю сайты с 2014 года.

Один из самых важных принципов, которому всегда следую - это качество и надёжность вёрстки.

КАКИЕ ТИПЫ САЙТОВ ВЕРСТАЮ?

визитки

информационные сайты

каталоги

лендинги

﻿интернет-магазины

порталы

админ-панели

да, в принципе, любые

HTML5

CSS3

Javascript

Jquery

AJAX

JSON

Сборщики проектов - Gulp, Webpack

Препроцессоры SASS/SCSS, LESS

SVG спрайты (иконки)

Figma, PSD, Zeplin, Avocode, AI, Sketch, Adobe XD

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