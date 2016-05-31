Сергей Дудин sergej2014sergej2014
27 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная качественная вёрстка сайта
Привет!
Меня зовут Сергей. Я верстаю сайты с 2014 года.
Один из самых важных принципов, которому всегда следую - это качество и надёжность вёрстки.
КАКИЕ ТИПЫ САЙТОВ ВЕРСТАЮ?
- визитки
- информационные сайты
- каталоги
- лендинги
- интернет-магазины
- порталы
- админ-панели
- да, в принципе, любые
- HTML5
- CSS3
- Javascript
- Jquery
- AJAX
- JSON
- Сборщики проектов - Gulp, Webpack
- Препроцессоры SASS/SCSS, LESS
- SVG спрайты (иконки)
Figma, PSD, Zeplin, Avocode, AI, Sketch, Adobe XD
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
- Telegram: sergeinext (предпочтительный способ связи)
- E-mail: [email protected]
- Skype: sergej20142015
- WhatsApp: 89222241692
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, все сделал без проблем, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая оплата
$15
10 баллов
7 лет назад
Замечательный разработчик. Внимательно знакомится с заданием. Выполняет в срок и аккуратно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
$16
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу! Сотрудничать с Сергеем очень приятно и продуктивно: всегда был на связи, верстка выполнена в рамках ТЗ, сроки соблюдены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ольгу, как заказчика рекомендую! Своевременная оплата, отлично поставлено ТЗ
$30
10 баллов
8 лет назад
Сергей как всегда, порадовал скоростью работы и качеством верстки.
Ответный отзыв
Все отлично, по работе нет особых замечаний
$15
10 баллов
8 лет назад
Качественная верстка. Выполнена действительно быстро. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все отлично, оплата быстрая, сотрудничество с заказчиком без каких-либо проблем!
HTML-верстка
17 отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга