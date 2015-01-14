Добавление класстеризации API 2.1 Яндекс карты

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать класстеризацию в API 2.1 яндекс карты, пример класстеризации можно посмотреть здесь: http://wp.realia.byaviators.com

или здесь: http://webmap-blog.ru/yandex-maps/klasterizaciya-v-api-yandeks-kart-2-x

Сайт магазина, в котором нужно сделать класстеризацию работает на движке VAMSHOP (интернет магазин)

Собственно вот сам сайт: http://nitinet.ru/

Оставляйте в заявке срок и цену за выполнение

9 лет назад
sergej2014
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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