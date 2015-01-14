Добавление класстеризации API 2.1 Яндекс карты

Доработать форму заказа товара на сайте (Joomla). ТЗ в приложении. Сайт http://inkubator.kiev.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Необходимо сделать класстеризацию в API 2.1 яндекс карты, пример класстеризации можно посмотреть здесь: http://wp.realia.byaviators.com
или здесь: http://webmap-blog.ru/yandex-maps/klasterizaciya-v-api-yandeks-kart-2-x
Сайт магазина, в котором нужно сделать класстеризацию работает на движке VAMSHOP (интернет магазин)
Собственно вот сам сайт: http://nitinet.ru/
Оставляйте в заявке срок и цену за выполнение
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Добрый день коллеги. Нужен ответственный квалифицированный исполнитель на создание плагина который обеспечивает работу с эскизами карты областей РФ. Текущая конфигурация Есть таксономия постов - объекты. Объект (пост) имеет кастомные поле - город который назначается объекту из ранее ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо к каждой кнопке отправки данных приделать свою цель формата СОБЫТИЕ для Яндекс-метрики i-egoist.ru/new сайт на adobe muse пишите предложения по цене и срокамВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Имеется сайт на Wordpress, тематика - квест комнаты. В конце описания каждой комнаты должна быть форма заказа с выбором времени и даты. Пример: http://qroom.com.ua/prison-break/. Пишите цены и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо сграбить одностраничный сайт с полным сохранением функкционала для работы на моем сервере. Если все срастется, заказы будут регулярными.Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт, аналог www.bodo.ua/ точно такой же функционал. Имеется дизайн и верстка, необходимо только программирование на системе Битрикс, именно на нем. Пожалуйста, высказывайте в ответах свои предложения по срокам и стоимости такого проекта.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует перенос сайта http://mmashop.com.ua/ Он лежит на VDS провайдере Hetzner Есть доступ к "Root-доступ к VDS-серверу (SSH)" и Страница авторизации: https://robot.your-server.de Сообщение от старого программиста """FTP-доступа и внешнего доступа к базе данных нет, т.к. демон ftp не запущен (может даже ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Ищем программиста для реализации следующего: Есть сайт формат Лендинг Пейдж Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам из Adwords, Direct. И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте. Например: При переходе пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На форуме установлено дополнение позволяющее добавлять название и описание к загруженным изображениям. 1) Требуется добавить в плагин возможность, импортировать информацию из csv в MySQL через csv файл 1.1 При расширенном редактировании уже написанного сообщения, !!!с уже ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется вёрстка и программинг интернет магазина по готовому дизайну. Сайт будет некой платформой для продавцов. Какие основные работы по сайту: - сформировать каталог товаров с категориями - внедрить систему рейтинга и отзывов товара и продавцов - личный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад