Интересует перенос сайта

http://mmashop.com.ua/

Он лежит на VDS провайдере Hetzner

Есть доступ к "Root-доступ к VDS-серверу (SSH)"

и Страница авторизации: https://robot.your-server.de

Сообщение от старого программиста

"""FTP-доступа и внешнего доступа к базе данных нет, т.к. демон ftp не запущен (может даже и не устанавливался на VDS вовсе, не проверял), а mysql-сервер принимает запросы лишь от localhost. Управление сервером производится сугубо по ssh. Открыты лишь порты 22 для удаленного терминала и 80 для, собственно, расположенного на нём сайта MMA."""

Пишите, стоимость и сроки выполнения. Приоритет Украина, оплата на приват24

Если не Украина, оплата на вебмани в WMU