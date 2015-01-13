Здравствуйте. Ищем программиста для реализации следующего: Есть сайт формат Лендинг Пейдж Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам из Adwords, Direct. И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте. Например: При переходе пользователя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует перенос сайта
Он лежит на VDS провайдере Hetzner
Есть доступ к "Root-доступ к VDS-серверу (SSH)"
и Страница авторизации: https://robot.your-server.de
Сообщение от старого программиста
"""FTP-доступа и внешнего доступа к базе данных нет, т.к. демон ftp не запущен (может даже и не устанавливался на VDS вовсе, не проверял), а mysql-сервер принимает запросы лишь от localhost. Управление сервером производится сугубо по ssh. Открыты лишь порты 22 для удаленного терминала и 80 для, собственно, расположенного на нём сайта MMA."""
Пишите, стоимость и сроки выполнения. Приоритет Украина, оплата на приват24
Если не Украина, оплата на вебмани в WMU
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