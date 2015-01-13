Локализации вебсайта на Joomla+долгосрочное сотрудничество

Команда переводчиков Translators Family ищет программистов для помощи в локализации вебсайтов. Возможно долгосрочное сотрудничество.

На данный момент мы планируем перевести сайт с онлайн магазином на 4 языка.

CMS - Joomla version 2.5.

Нужна помощь программиста в:

- экспорте всей текстовой информации с сайта, в т.ч. текста мета тегов, в формате xml или txt;

- импорте перевода обратно на сайт;

- добавлении Hreflang тегов для создания версий сайта с новыми языками;

- установке плагинов GeoIP Detector or WP Geocode filter;

- настройке сайта так, чтобы посетители из определенных регионов попадали на определенную языковую версию сайта,

- тестировании сайта после добавление переводов на предмет технических ошибок, в т.ч. битого кода.

Нужна оценка стоимости по каждому пункту.