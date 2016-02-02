Доработать сайт объявлений с личным кабинетом и форумом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Сайт с личным кабинетом, регистрацией и стандартным форумом.

Основной функционал: публикация объявлений, отправка сообщений, отслеживание изменений цены выбранного объявления и комментариев, поиск объявлений по сокращенной форме поиска и по полной, стандартный форум с единой регистрацией и входом для сайта.

Сайт готов на 80-90%. Нужно сделать:

- В ЛК общение между пользователями

- Админка

- Форум

- доделать модули до рабочего состояния.

Вся верстка готова, добавлять машины пользователям можно, авторизация есть.

trade-in.info

Возможно 100% постоплата и поэтапная оплата (с заранее оговоренными результатами этапов). Не работаем с БС.

Оплата только в рублях. Можем конвертировать по курсу в $ и переводом любым. Но бюджет в рублях и не зависит от курса валют.

ТЗ и макеты вышлю по запросу.

9 лет назад
cda_cda
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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