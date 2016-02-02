Антиспам для Modx Revolution+Formit

Есть сайт на Modx Revolution 2.2.16, плюс к нему каталог на 2.3, на сайте присутствует ряд форм с использованием Formit.

Постоянно бомбят формы спамом, можем предоставить письма, чтобы выработать алгоритм.

Однако пока видится следующий вариант: проверяем поле телефон на соответствие телефону, со знаками +-() и проверка остальных полей на отсутствие ссылок. Проверка должна проводиться в хуке Formit.