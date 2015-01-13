Починить модуль рассылки. CMS Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок194 просмотра
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Есть модуль рассылки на опенкарте, работает нормально рассылает письма покупателям, но во многих почтовых серверах html оформление письма не совсем аккуратное.

Надо привести в порядок.

OpenCart
9 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад