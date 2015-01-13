Починить модуль рассылки. CMS Opencart

Нужен сайт посвященный городу.Modx. верстка есть, ТЗ тоже, работы на неделю грамотному программисту, цена вопроса - 10 К. лучше сразу в скайп дабы не тратить время. Просьба - начинающих , любителей , очень занятых, слишком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль рассылки на опенкарте, работает нормально рассылает письма покупателям, но во многих почтовых серверах html оформление письма не совсем аккуратное.
Надо привести в порядок.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
АКТУАЛЬНО Добрый день. Требуется написать и поддерживать (возможно доработка) скрипт в виде сайта, на котором можно будет зарегистрироваться и вести учет финансов. Частичное тз 1. PHP (без фреймворков), ajax, jquery, mysql (не mysqli). 2. страница ежемесячного учета - все ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
на сервере установлен nood.js надо перелить на него имеющуюся часть сайта с видеоконференциями. цена вопроса 1000 р.Закрыт9 лет назад
На сайте, с управлением Joomla 2.5 надо внедрять рекламный блонк на внутренние страницы. точнее сайт как блог сделано, и публикуется рецепты. надо, чтоб блок стоил в конце каждого рецепта. На сайте постинг осуществляется через модуль ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Мультилендинг - на лендинг установить скрипт, для автоматического изменения контента исходя из того, по какому объявлению адвордс/директ на него перешли. 2. Добавить возможность при введении пользователем в форме заявки своего email, отправки ...Закрыт9 лет назад
Есть блог на Wordpress 3.5.1. Нужно обновить его до самой новой русскоязычной версии. Сверстать дизайн в html и натянуть его на новый Wordpress. Весь функционал, который изображен в прикрепленных файлах пока делать не нужно. Там будут ...Завершен9 лет назад
- $30
Требуется программа для рассылки по личкам. Скрипт или софт не важно. На выходе должно рассылать на форумы. mmgp.ru/ forum.byw.ru/ forum.skyportal.ru/ www.rusmmg.ru/ procapital.ru/ А так же, с сайта на ...Закрыт9 лет назад
Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая: 1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2. 2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы (Либо сделать по вашему ...Завершен9 лет назад
- $20
Необходимо написать сниппет, который реализует вывод определенных фирм по городам используя API 2ГИС. -поиск фирм по рубрикам (Ветеринарные клиники, Ветеринарные аптеки, и т.д.) в введенном/выбранном пользователем городе. Должна быть возможность редактировать рубрик(добавлять/удалять)в админики, можно через TV-параметры ...Закрыт9 лет назад
Необходимо спарсить данные с сайта и предоставить их в удобном виде на своём сайте. Подробное ТЗ прикрепил. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад