Нужен парсер книг для Drupal

Веб-программированиеЗавершен2 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая:

1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2.

2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы (Либо сделать по вашему усмотрению).

Если есть вопросы задавайте в ПМ.

Drupal
9 лет назад
Zulljin
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$100
3 дня
Програмист в drupal разбирается хорошо. Задание выполнил нормально.
Все оплачено согласно цене проекта
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта на Yii Framework

    $800

    Всем привет. Разыскивается опытный php-разработчик с опытом реализации проектов на yii-framework для поддержки backend-части проекта — необходимо вести разработку и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на Yii. На ближайшую партию работ примерно неделя ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализация поиска фирм при помощи API 2ГИС, движок modx evo

    $20

    Необходимо написать сниппет, который реализует вывод определенных фирм по городам используя API 2ГИС. -поиск фирм по рубрикам (Ветеринарные клиники, Ветеринарные аптеки, и т.д.) в введенном/выбранном пользователем городе. Должна быть возможность редактировать рубрик(добавлять/удалять)в админики, можно через TV-параметры ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ruby on rail программист

    $1000

    В компанию из США требуется программист для доработки сайта на Ruby On Rails Работу нельзя назвать full time, она будет как неплохая подработка. От вас - иметь опыт, быть ответственным и быть на связи (напишите в кратце ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить партнерскую ссылку

    Есть лейдинг . Нужно добавить партнерскую ссылку в формы чтобы шла подписка именно с моей партнерки . Сылка от Justclick . И требуется доработка сайта ! в скором возможны еще заказы на верстку .

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализация данных – mysql, php html

    $15

    1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе 2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скачивание большого количества файлов

    Приветствую: Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip Нужно организовать скачивание файлов: 1. качать файлы из urls.txt 2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip URL могут быть не действительными, соответственно пропускать их.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад