Нужен парсер книг для Drupal

Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая:

1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2.

2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы (Либо сделать по вашему усмотрению).

Если есть вопросы задавайте в ПМ.