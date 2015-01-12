Ruby on rail программист

В компанию из США требуется программист для доработки сайта на Ruby On Rails

Работу нельзя назвать full time, она будет как неплохая подработка.

От вас - иметь опыт, быть ответственным и быть на связи (напишите в кратце о своём опыте на ruby)

Возможность иногда (не постоянно) общаться голосом по скайп.

Подработка очень подойдёт тем, у кого уже есть основная работа на Ruby On Rails.

Ваши предложения, и оставляйте свой скайп.