Доработка проекта на Yii Framework

Всем привет.

Разыскивается опытный php-разработчик с опытом реализации проектов на yii-framework для поддержки backend-части проекта — необходимо вести разработку и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на Yii. На ближайшую партию работ примерно неделя работы.

Оплата почасовая, ставка достойная – по договоренности, работа горящая, поэтому загруженность 5–8 часов в день – по договоренности. Только оплата поэтапно по факту. Ищем адекватного и знающего специалиста, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Требования:

- знание Yii1 и Yii2;

- присылайте примеры работ, 1–3 самых сложных проекта, что вам доводилось делать;

- быть на связи;

- уметь вникать в задачу, находить простое решение сложной задачи;

- опыт работы с высоконагруженными системами;

- адекватность, желание работать над знаковыми проектами.

Компании не интересуют. Без примеров работ сразу (-)