Скачивание большого количества файлов

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую:

Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip

Нужно организовать скачивание файлов:

1. качать файлы из urls.txt

2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip

URL могут быть не действительными, соответственно пропускать их.

9 лет назад
rider59
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработка партнерской программы (образовательный портал), PHP, MySQL

    Есть интернет-проект - каталог рефератов и учебных материалов. Скачивание файлов на сайте платное. Требуется разработать раздел с партнерской программой, чтобы люди могли регистрироваться как партнеры, загружать файлы и, соответственно, продавать их через сайт (за вычетом комиссии). Вот ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помочь доработать сайт

    Нужен программист который поможет в разработке сайта на codeigniter. Сайт пишем для себя как бы "стендап" поэтому бюджет не большой. Хочется написать побыстрее вот поэтому и нужен помощник. Требования: - знать codeigniter - быть адекватным, не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на zend framework

    Здравствуйте. В проект связанный с электронной коммерцией, в частности агрегатор платежей нужен php программист с хорошим опытом работы с zend framework. На текущий момент необходимо дописать админ панель, api для работы мобильных приложений и подключить доп функционал ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшая доработка JS скрипта

    Здравствуйте. Имеется JS скрипт, который строит дерево. Вот сам скрипт - https://github.com/culmat/jsTreeTable Проблема в том, что при открытии страницы - все дерево раскрыто. Нужно сделать так, чтобы при все было свернуто, а пользователь уже сам разворачивал нужные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Привязать html к wordpress

    Добрый день, Нужно сделать шаблон wordpress на основе готовой верстки отсюда http://flagfish.ru/blog/blog.html Озвучивайте стоимость в РУБЛЯХ и сроки Специфика работы по проекту - ежедневный отчет о прогрессе проекта в обговоренное время по скайпу С Уважением, Юлия

    WordPressHTML
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется специалист по Drupal 7, работа с БД

    Ищем специалиста по Drupal 7, который умеет работать как в админке, так и с базой данных. Имеется: крупный контентный сайт (фильмы с описаниями, актеры и их фильмография). На сервере есть скрипт, отвечающий за формирование страниц с ...

    Drupal
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад