Kohana правки

Здравствуйте. Имеется JS скрипт, который строит дерево. Вот сам скрипт - https://github.com/culmat/jsTreeTable Проблема в том, что при открытии страницы - все дерево раскрыто. Нужно сделать так, чтобы при все было свернуто, а пользователь уже сам разворачивал нужные ...