Нужно сделать простой сайт (программирование)

$100
Веб-программированиеЗавершен11 заявок330 просмотров
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Добрый день.

Нужно сделать простой сайт на PHP, любом самописном движке или фреймворке. Верстка готова, ТЗ готово, все подробно расписано.

Из функционала есть пару скриптов проверки доменов через фрейм, отправка сообщения сайта, модуль новостей. В остальном все очень простое.

Пожалуйста, изучите ТЗ и дайте адекватную цену и сроки проекта, а также укажите пару работы из Вашего портфолио.

Заранее спасибо.

9 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$70
3 дня
Работа по проекту еще продолжается. Я дополню информацию, когда мы закончим весь сайт полностью в течение недели.
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.