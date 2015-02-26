Нужно сделать простой сайт (программирование)

Добрый день.

Нужно сделать простой сайт на PHP, любом самописном движке или фреймворке. Верстка готова, ТЗ готово, все подробно расписано.

Из функционала есть пару скриптов проверки доменов через фрейм, отправка сообщения сайта, модуль новостей. В остальном все очень простое.

Пожалуйста, изучите ТЗ и дайте адекватную цену и сроки проекта, а также укажите пару работы из Вашего портфолио.

Заранее спасибо.