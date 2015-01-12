Сделать небольшую галерею. Сайт на 1С-Битрикс.

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать раздел с галереей.

Сайт на 1С-Битрикс.

Нужен человек, который действительно понимает в этой системе.

Главная страница раздела будет содержать список категорий галереи:

- Название

- Фото

Страница категории:

- Название объекта

- Фото

Страница объекта:

- Список уменьшенных изображений, которые при клике должны открываться в fancybox к примеру.

9 лет назад
Rumus
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов