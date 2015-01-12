Сделать небольшую галерею. Сайт на 1С-Битрикс.

Стали приходить на днях вот такие письма: Your website, , is undergoing a brute force attack. There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать раздел с галереей.
Сайт на 1С-Битрикс.
Нужен человек, который действительно понимает в этой системе.
Главная страница раздела будет содержать список категорий галереи:
- Название
- Фото
Страница категории:
- Название объекта
- Фото
Страница объекта:
- Список уменьшенных изображений, которые при клике должны открываться в fancybox к примеру.
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