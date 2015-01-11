Исправление и доработка скрипта CMS на PHP, ТЗ прилагается. Следует учесть, что в системе есть "живые" сайты, то есть нужна высокая ответственность, осторожность и бэкапы перед любыми изменениями. Просьба указывать в заявках цену и срок.

Доступ в систему при необходимости - через личное сообщение.

Оплата по WMZ или paypal по выбору исполнителя.