Доработка проекта на скрипте H-SCRIPTS

$120
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить на сайт раздел для проведения лотереи!

Сам движок есть во вложении.Знаю алгоритм реализации.

Нужен именно модуль, код движка затрагивать не придется.

9 лет назад
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад