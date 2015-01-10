Здравствуйте,

Нужно создать sql запрос к базе

Есть две базы

К примеру такие данные в первой таблице

param|group|idgoods

175|1|1

185|1|2

195|1|3

65|2|1

65|2|2

65|2|3

15|3|1

15|3|2

15|3|3

Вторая таблица

Idgoods|goods_string

1|175/65/15

2|185/65/15

3|195/65/15

К первой таблице создать запрос: 185 или 195 AND 65 AND 15 и получить от второй таблице результат Idgoods 2,3

Это все пример количество group и данных другое и больше

sql запрос должен быть максимально прост и экономичен по ресурсам системы