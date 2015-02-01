Настроить вывод категорий и подкатегорий на Wordpress

Делаем сайт на Wordpress, нужно помочь со скриптом. Пользователь "1" авторизуется на сайте "Х" Затем на сайте "Х" он видет задание сделать "лайк" и переходит по ссылке на страницу в ВК, где он должен поставить "лайк". Страница ...