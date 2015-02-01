Настроить вывод категорий и подкатегорий на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен9 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сайт http://kashuvarim.ru со стандартным выводом рубрик. Подрубрики отображаются всегда видимо под родительской рубрикой.

Необходимо настроить вывод подрубрик на странице рубрики

пример: http://www.say7.info/cook/kitchen/38-Salatyi/

Жду предлжений

WordPress
9 лет назад
stpokerru
Иван 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sergeiivanovsev
Иванов 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
все выполнено в сроки и с пониманием дела
Спасибо за работу, обращайтесь.