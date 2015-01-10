Изменить валюту

Веб-программированиеЗавершен1 заявка238 просмотров
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Здравствуйте, необходимо изменить стандартную валюту сайта с "рубля" на "доллар".

Интернет магазин написан на движке Simpla.

Необходимо изменить цену на доллар, чтобы можно было указывать цену товара не в рублях, а в долларах. На сайте цена была указана только в долларах.

Работка недолгая, оплата договорная.

9 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LxN
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
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