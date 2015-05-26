Требуется копия сайта на Opencart или WP - сегодня. Функционал не сложный, таймер акции покупка продукции, 2 языка на сайте страниц с каталогом только главная, товаров не много. Работа на вашем сервере до полной готовности ...
Написать скрипт по экспорту статистики по API из Яндекс.Директа в CSV
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Необходимо написать скрипт по экспорту статистики из Яндекс.Директа в формате CSV
Формат выгрузки: http://prntscr.com/5q9of4
Возможно, у кого-то есть уже готовые решения.
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