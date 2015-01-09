Верстка и программирование cms limb

Требуется подключить платежную платформу RBK Money. Joomla! 3.1.4 Stable
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Добрый день, требуется верстка нового дизайна и программирование под cms limb существующего сайта, дизайн страниц прилагаю. Обязательно валидная верстка, потребуются знания css,js,html,php. Выполнение работы целостно (частичная работа не принимается), соблюдение сроков.
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