Каталог врачей

Есть сервис каталога врачей DocDoc.ru, который предоставляет по API свой каталог.

Документация по API раз - https://www.dropbox.com/s/gjdx6609enxiu6s/docdoc1.pdf?dl=0, два - https://www.dropbox.com/s/tezyhdwdqxqy1jo/docdoc2.pdf?dl=0.

Мы реализовали каталог здесь - http://theherpes.ru/vrachi, но если нажать на врача идет редирект на сайт docdoc.ru. Нужно сделать чтобы было как здесь http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/obstetrician/, то есть все данные подгружаются прямо на сайте - и отзывы, и инфа о докторах.

Цена, сроки?