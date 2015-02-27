Нужен парсер

Всем привет. Нужен человек коорый сможет:

нужно спарсить товары (описания, тексты, цены, схожие товары и

т.д. все что сможем) с сайта amf.com.ua, а фото взять с

http://www.stol-i-stul.com.ua/

Артикулы там совпадают, поэтому проблемы быть не должно. Вот примеры:

http://amf.com.ua/kresla-dlya-rukovoditela/rojal-034709.html

http://www.stol-i-stul.com.ua/kreslo-rojal-ljuks-mehanizm-anyfix-kon-jak-kozha-split-chernaja.html

Парсинг многоразовый с возможностью обновлять цены, а также выгружать параметры товаров, если параметра нет то без него производить выгрузку. Ещё нюансы нужно уточнить лично.

Выгрузка должна осуществлятся на http://www.mebelok.com/