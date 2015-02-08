Программные доработки и небольшие доработки по вёрстке сайта на 1С битрикс. Просьба указывать стоимость работы за 1 час
WP - создать 2 типа постов на основе готового, доработать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать два новых типа Постов на основе уже созданного
Доработать уже существующий тип поста
Срок - сегодня.
Полное ТЗ в аттаче.
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