Исправление модуля Yandex Webmaster

Требуется доработать интернет магазин по продаже канцелярских товаров (под ключ) + синхронизация с 1С. Часть работы уже выполнена (есть HTML верстка страниц сайта. Исходный материал PSD. Домен. Куплен БИТРИКС) Надо доделать, посадить на БИТРИКС, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Drupal-разработчик для доработки модуля Yandex Webmaster, а именно имеющегося в нём функционала отправки оригинальных текстов через соответствующий сервис Яндекса.
За пару дней до Нового годя модуль Yandex Webmaster Original texts перестал работать. Подробно проблему описал тут - https://www.drupal.org/node/2401193
Скорее всего Яндекс что-то поменял в своем API и поэтому модуль перестал работать. Хотя проблема может быть и в чем-то другом.
Ссылки на документацию Яндекса по данному сервису есть тут - http://www.drupal.ru/node/100370 (в первом посте)
Связывался с разработчиком этого модуля (на drupal.ru он под ником duozersk), но он оказался сейчас занят, поэтому ищу кого-то другого для восстановления работоспособности модуля.
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