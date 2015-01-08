Исправление модуля Yandex Webmaster

Нужен Drupal-разработчик для доработки модуля Yandex Webmaster, а именно имеющегося в нём функционала отправки оригинальных текстов через соответствующий сервис Яндекса.

За пару дней до Нового годя модуль Yandex Webmaster Original texts перестал работать. Подробно проблему описал тут - https://www.drupal.org/node/2401193

Скорее всего Яндекс что-то поменял в своем API и поэтому модуль перестал работать. Хотя проблема может быть и в чем-то другом.

Ссылки на документацию Яндекса по данному сервису есть тут - http://www.drupal.ru/node/100370 (в первом посте)

Связывался с разработчиком этого модуля (на drupal.ru он под ником duozersk), но он оказался сейчас занят, поэтому ищу кого-то другого для восстановления работоспособности модуля.