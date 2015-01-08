Выгрузить товары в яндекс-маркет

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выгрузить товары в яндекс-маркет. Там несколько попыток, первую мы не прошли. Файл для выгрузки готов, мне нужно объяснить процедуру, как происходитт проверка на яндексе и как добавлять/обновлять информацию. Вообще нет идей, сколько это может стоить. Здесь же нет пространства для творчества.

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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