Дорогие программисты, дубль два спустя месяц (а воз и ныне там) - мне нужен человек, способный взяться и таки сделать работу: исправить ошибки за коллегой, который скрылся, пропал, в общем кинул давно (( имеется рабочий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На сайте установлен плагин, который позволяет публиковать статьи пользователями, нужно подключить платежную систему: https://kaznachey.ua/integration/formapi для возможности оплатить публикацию статьи.
После заполнения формы, пользователь должен произвести оплату, далее статья публикуется на сайте, сайт работает на Wordpress.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $65
Здраствуйте. Нужен программист для консультации. Задачи на сайте. Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор. Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сгенерировать страницы по шаблону, взять данные из файла и перелинковать страницыВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно доработать личный кабинет абонента оператора связи. Встроить в сайт еще несколько самостоятельных страниц. Общие трудозатраты ~30 часов на работу с сайтом. Верстка на 95% заимствуется из готовых страниц, при необходимости подключим верстальщика. СУБД Oracle, доступ к базе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо написать модуль DLE, который будет парсить информацию с 3 сайтов в автоматическом режиме. Модуль должен иметь режимы работы и настройки. Более конкретное объяснение в личном общении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что есть сейчас: 1. Формы на WordPress-сайте ("Заявка №1" и "Заявка №2"), которые при заполнении с помощью плагина собственной разработки формируют Excel-файлы и высылаются на почту. 2. Результирующий excel-файл, который наполняется данными из этих заявок, корректируется при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно Что надо знать: • знание ...Веб-программирование41 заявкаЗакрыт9 лет назад
После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить. Парсер берет код сессия с стороннего сайта. Парсер в php.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/ Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сканер Acunetix Web Vulnerability Scanner показал 2 уязвимости, xss и branch atack и ещё какието , вообщем нужно закрыть эти дыры ненавредив движку и его функциям.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад