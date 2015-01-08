Что есть сейчас: 1. Формы на WordPress-сайте ("Заявка №1" и "Заявка №2"), которые при заполнении с помощью плагина собственной разработки формируют Excel-файлы и высылаются на почту. 2. Результирующий excel-файл, который наполняется данными из этих заявок, корректируется при ...
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Необходимо написать модуль DLE, который будет парсить информацию с 3 сайтов в автоматическом режиме. Модуль должен иметь режимы работы и настройки. Более конкретное объяснение в личном общении.
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