PHP программист для web проекта

После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить. Парсер берет код сессия с стороннего сайта. Парсер в php.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта
сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно
Что надо знать:
• знание PHP , XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript
• знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL);
• умение работать с AJAX;
• умение и желание на начальном этапе разбираться в чужом коде
Что надо будет делать:
• разработка новых модулей к существующему проекту;
• поддержание и улучшение существующего кода и решений;
Условия:
• удаленное сотрудничество, на постоянной основе, ;
• заработная плата по результатам выполненных задач либо фиксированный месячный оклад
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