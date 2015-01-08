PHP программист для web проекта

Веб-программированиеЗакрыт41 заявка586 просмотров
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Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта

сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно

Что надо знать:

• знание PHP , XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript

• знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL);

• умение работать с AJAX;

• умение и желание на начальном этапе разбираться в чужом коде

Что надо будет делать:

• разработка новых модулей к существующему проекту;

• поддержание и улучшение существующего кода и решений;

Условия:

• удаленное сотрудничество, на постоянной основе, ;

• заработная плата по результатам выполненных задач либо фиксированный месячный оклад

PHP
9 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад