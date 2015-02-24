Нужен калькулятор стоимости бытовки

Нужно реализовать такое: 1. Мы отдаем html код для добавления на сайте-клиента, который отображает некое лого (сертификат) на сайте-клиенте. При клике на нем - дату выдачи, текущую дату и инфу о сертификате. 2. На своей стороне мы ...