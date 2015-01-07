Найти и устранить причину роста нагрузки на сервер (сайт на WP)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок134 просмотра
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Здравствуйте!

Необходима помощь в выявлении и устранении причин роста нагрузки на сервер в аккаунте хостинга. В конце декабря наблюдался резкий скачок нагрузки на CPU и MySQL (один день), после этого нагрузка на MySQL вернулась в норму, а нагрузка на CPU по-прежнему остается повышенной (примерно на 50-100%).

Причиной увеличения нагрузки точно не является рост посещаемости сайта.

Онлайн-сервисы по антивирусной проверке сайтов не выявили заражения.

В отзывах сообщайте, пожалуйста, когда готовы приступить к работе, и примерную стоимость.

9 лет назад
Innulik
Инна 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
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