Найти и устранить причину роста нагрузки на сервер (сайт на WP)

Здравствуйте!

Необходима помощь в выявлении и устранении причин роста нагрузки на сервер в аккаунте хостинга. В конце декабря наблюдался резкий скачок нагрузки на CPU и MySQL (один день), после этого нагрузка на MySQL вернулась в норму, а нагрузка на CPU по-прежнему остается повышенной (примерно на 50-100%).

Причиной увеличения нагрузки точно не является рост посещаемости сайта.

Онлайн-сервисы по антивирусной проверке сайтов не выявили заражения.

В отзывах сообщайте, пожалуйста, когда готовы приступить к работе, и примерную стоимость.