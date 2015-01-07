Тестирование сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок243 просмотра
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Здравствуйте.

Нужна помощь по сайту. С первого раза не могу зайти на свой сайт www.bambino39.ru, попадаю на какой-то китайский поисковик. Требуется тестирование где происходит подмена.

9 лет назад
Maxick35
Максим 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад