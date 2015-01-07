Написать 5 строк на пхп (если в бд "A", то echo "B")

Добрый день!

Нужно написать на php пару строк,чтобы вывести данные исходя из того, что написано в ячейке товара в бд.

Образно: Если написано в бд "кожа", то нужно чтобы выводило "из кожи", если "ткань", то чтобы выводило "из ткани" и т.д