Написать 5 строк на пхп (если в бд "A", то echo "B")

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки124 просмотра
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Добрый день!

Нужно написать на php пару строк,чтобы вывести данные исходя из того, что написано в ячейке товара в бд.

Образно: Если написано в бд "кожа", то нужно чтобы выводило "из кожи", если "ткань", то чтобы выводило "из ткани" и т.д

9 лет назад
tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад