Оптимизировать сайт под chrome

Есть рабочий сайт http://kraske.net/ и появились проблемы в chrome Версия 39.0.2171.95 m , при нажатии на услуги не открывается менюшка с услугами . И похожие проблемы в http://kraske.net/portfolio .

Ну это все нужно вылечить , жду от вас предложений .