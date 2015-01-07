Сделать прокрутку свайпом

Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Сделать прокрутку свайпом для картинок (лево-право). На главной для портфолио, на внутренних для некоторых работ где картиники снизу попапом.

http://elv.fullservice.co.il/

9 лет назад
m1ha555
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lev4000
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполненна качественно и в срок. Всем рекомендую, кто хочет работать со специалистом своего дела!
Сотрыдничество прошло успешно. Задача поставлена четко, оплата сделана в срок.
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