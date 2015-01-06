Доп. комплектация для Opencart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок252 просмотра
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Нужно сделать доп. комплектацию для товара с возможностью перехода на данный дополнительный товар для ocstore 1.5.5.1.1. Например Ванна, а к нему доп комплектация- это экран, сифон, смеситель и т.п. с возможностью также выбора галкой и прибавления общей стоимостью при выборе доп комплектации. Что то типа этого http://www.hauspraktik.ru/catalog/santehnika/vannyi/akrilovyie/301006_cersanit_joanna.html

OpenCart
9 лет назад
eratehniki
Элеонора 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
art_max
Антон 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)
9 лет назад
$63
1 день
Данный Фрилансер явный мошенник!!! Берет работу, обещает что выполнит быстро. Просит внести предоплату и после получения денег просто не отвечает!!! Не отдавайте работу этому человеку. Он не выполняет работу сам, а делает заказ другим программистам. Когда мы попросили показать хоть процесс работы через демонстрацию экрана , то этот супер специалист начал придумывать глупые отмазки, и когда понял что его раскусили то просто перестал отвечать на сообщения: EraTehniki: Админ часть посмотреть можно? [14.01.2015 18:38:28] Ils.zo_1232: только на вашем сайте. [14.01.2015 18:39:34] EraTehniki: Вы сами доступ к тестовой админке имеете? [14.01.2015 18:39:42] Ils.zo_1232: да. [14.01.2015 18:40:23] EraTehniki: Тогда через демонстрацию экрана показать можете? [14.01.2015 18:40:37] Ils.zo_1232: сейчас не за компом. [14.01.2015 18:42:33] EraTehniki: Аргумент не понятен...... [14.01.2015 18:43:29] Ils.zo_1232: Каким образом я вам покажу админку через демострацию дисплея своего сотового EraTehniki: Что за развод? Вы писали ранее: [14.01.2015 18:44:24] EraTehniki: Прошу прощения за длительное молчание. - все готово. [17:27:58] EraTehniki: Уже на сайте? [17:28:54] Ils.zo_1232: Пока нет. Занимаюсь как раз. [14.01.2015 18:45:00] EraTehniki: Вы установку модуля на сайт с телефона будите делать? [14.01.2015 18:45:28] Ils.zo_1232: я постоянно буду отсутствовать за компьютером? [14.01.2015 18:47:02] EraTehniki: Когда модуль будет установлен на нашем сайте? [14.01.2015 18:47:15] Ils.zo_1232: в течении часа [14.01.2015 23:12:25] EraTehniki: Где модуль? Еще раз предупреждаю всех! Этот человек не фрилансер! Он мошенник!
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