Доп. комплектация для Opencart

Данный Фрилансер явный мошенник!!! Берет работу, обещает что выполнит быстро. Просит внести предоплату и после получения денег просто не отвечает!!! Не отдавайте работу этому человеку. Он не выполняет работу сам, а делает заказ другим программистам. Когда мы попросили показать хоть процесс работы через демонстрацию экрана , то этот супер специалист начал придумывать глупые отмазки, и когда понял что его раскусили то просто перестал отвечать на сообщения: EraTehniki: Админ часть посмотреть можно? [14.01.2015 18:38:28] Ils.zo_1232: только на вашем сайте. [14.01.2015 18:39:34] EraTehniki: Вы сами доступ к тестовой админке имеете? [14.01.2015 18:39:42] Ils.zo_1232: да. [14.01.2015 18:40:23] EraTehniki: Тогда через демонстрацию экрана показать можете? [14.01.2015 18:40:37] Ils.zo_1232: сейчас не за компом. [14.01.2015 18:42:33] EraTehniki: Аргумент не понятен...... [14.01.2015 18:43:29] Ils.zo_1232: Каким образом я вам покажу админку через демострацию дисплея своего сотового EraTehniki: Что за развод? Вы писали ранее: [14.01.2015 18:44:24] EraTehniki: Прошу прощения за длительное молчание. - все готово. [17:27:58] EraTehniki: Уже на сайте? [17:28:54] Ils.zo_1232: Пока нет. Занимаюсь как раз. [14.01.2015 18:45:00] EraTehniki: Вы установку модуля на сайт с телефона будите делать? [14.01.2015 18:45:28] Ils.zo_1232: я постоянно буду отсутствовать за компьютером? [14.01.2015 18:47:02] EraTehniki: Когда модуль будет установлен на нашем сайте? [14.01.2015 18:47:15] Ils.zo_1232: в течении часа [14.01.2015 23:12:25] EraTehniki: Где модуль? Еще раз предупреждаю всех! Этот человек не фрилансер! Он мошенник!