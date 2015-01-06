Требуется отредактировать файл register.php

Необходимо исправить файл register.php таким образом, что бы был отклик сайта на действие пользователя.

Сейчас: При попытке зарегистрироваться не пишет была ли регистрация удачна или нет, и пользователь остается на форме регистрации с обновленными (теперь уже пустыми) полями регистрации. Так же в случаи введения короткого пароля\ логина не выводит сообщение о нехватке символов и письмо с подтверждением регистрации часто не приходит (возможно из за неправильной регистрации, это трудно понять из-за почти нулевого отклика сайта)

Как должно быть: Удобная регистрация, интуитивная, понятная для любого пользователя.

Работа с редактированием файлов происходит через удаленку TeamViewer 9. Цена договорная. Из разряда "на пиво"