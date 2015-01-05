Приложение на Android для интернет-магазина

Доброго дня!

Есть необходимость написания приложения, устанавливаемого на мобильном устройстве, работающем под ОС Android, со следующим функционалом:

1. должно оповещать продавца о поступившем заказе/ офлайн сообщении/ предложении цены (сигналом/сообщением и т.д.)

2. контролировать оперативность реагирования продавца на события, указанные в п.1 (например, если продавец не перезванивает по указанному в сообщении телефону заказчика в течение часа - приложение генерирует соответствующее сообщение на определенный электронный адрес)

3. не должно требовать дополнительных оплат для своей работы

4. должно допускать взаимоисключающую параллельную работу на нескольких устройствах (например, извещение о поступлении заказа поступает на 3 мобильных телефона, но после "перезвона" клиенту с одного из них - у остальных аппаратов такая возможность пропадает)

сайт - www.nomer-1.by

Вот такая нестандартная задача... Надеюсь, она решаема...

Жду предложений