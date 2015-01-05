Нужно переделать небольшой (7 страниц) сайт с PrestaShop на Framework Yii. Может будет внесено несколько небольших дополнений. Только программисты физически находящиеся в Киеве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/.
Требования:
• знание PHP 5.2.10, Zend Optimizer, CURL, XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript
• знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL);
• умение работать с AJAX;
• опыт работы с системой контроля версий SVN;
• умение быстро разбираться в чужом коде и выявлять в нем ошибки.
Пример кода в прикреплённом файле.
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