Доработки phpFox

Нужен человек для постоянной работы с системой пхпфокс.

Пример одного из заданий: суть задачи заключается в том, чтобы сделать "фото дня" или "человек дня"

При загрузке соц сети - каждый кто заходит на сайт видит произвольное фото одного из пользователей на весь экран.

Напишите пожалуйста ориентировочную цену.